استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنية للبيع بمصرف ابوظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، وفق البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفق البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.