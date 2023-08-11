المعاهد والمستشفيات واحات للشفاء.. عيادات مستحدثة وطرق علاجية متميزة تتماشى مع العلم الحديث

ما بين الحادث الذى تعرض له عام 2019 وتجديدات عام 2022، طفرة غير مسبوقة شهدها المعهد القومى للأورام، أجهزة حديثة واستراتيجية متقدمة لدورة المريض خلال مرحلة علاجه وبحث علمى وخدمة مجتمعية تسهم فى الحد من انتشار الأورام، بتلك الكلمات سرد عدد من أطباء القومى للأورام والمرضى مدى التقدم والارتقاء بالمنظومة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد الدكتور طارق خيرى، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعهد يقوم بتقديم عدد من الخدمات المتميزة للمواطنين بشأن التوعية ضد المرض، ويشمل تخصصات الجهاز الهضمى، والجهاز البولى، والمخ والأعصاب، والرئة، وأورام النساء وأورام الثدى وقسم أمراض الأنسجة الرخوة والعظام، ويقدم خدماته المتميزة للمرضى بمختلف فئات الأورام، مضيفاً «لكل قسم وتخصص كوادره الطبية المتميزة والمؤهلة وفقاً لأحدث النظم العالمية فى العلاج المقدم للمرضى».

وأضاف: «ندعم المريض نفسياً ونقدم له كافة الخدمات والدعم النفسى وذويه هو من أهم الأشياء التى تسهم فى علاج المرضى، ومن خلال العيادة نساعده على كيفية مواجهة المشكلة»، مضيفاً: «بالنسبة للأطفال يتم استقبال ما بين 5 و10 أطفال يومياً، ولدينا عيادتان واحدة للكبار والثانية للصغار، والدعم لا يقتصر على المرضى ولكن للجميع، ويتم علاجهم وتقديم الخدمة المتميزة لهم.

بدوره، قال د. وائل عبدالوهاب، مدير العيادات الخارجية بالمعهد القومى للأورام، إن العيادات تستقبل يومياً من 700 لـ1000 مريض، ما بين الكشف أو المتابعة أو العلاج الكيماوى أو الأشعات أو التحاليل، وذلك طوال أيام الأسبوع دون أى مشكلات، مؤكداً أن المعهد انتهج استراتيجية ودورة للمريض ساهمت فى علاج المئات من المرضى فى أسرع وقت، مضيفاً أنه فى ظل تزايد الأعداد نجح المعهد فى إجراء الكشوفات والفحوصات على المرضى فى أسرع وقت، بجانب تخصيص وحدة خدمة المرضى لحل المشكلات التى تواجه المرضى فور تلقى أى شكوى. وتابع: العيادات الخارجية مشتركة فى المبادرة الرئاسية فى الكشف المبكر للأورام، وساهمت فى اكتشاف الحالات وعلاجها، مضيفاً «المعهد يستقبل حوالى 150 حالة جديدة بمختلف التخصصات».

من جانبها قالت د. رنا حمدى، نائب مدير المستشفى بالمعهد القومى للأورام، إن أكثر من 300 ألف مريض يتردد على المعهد سنوياً، مقسمين على مختلف العيادات العلاجية والتخصصات، فالمبنى الشمالى يحتوى على 300 سرير و7 غرف عمليات و3 رعايات وعدد من الأقسام، وبالنسبة للمبنى الجنوبى عبارة عن 16 دوراً وسعة استيعابية 132 سريراً و6 غرف عمليات و18 سرير رعاية و100 سرير كيماوى، موضحة أن الحجز بالمعهد يكون وفقاً للكود الطبى العالمى وهو الحجز الفردى أو المزدوج.