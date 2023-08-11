قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الجمعة، انقطاع المياه عن مدينة ناصر بأكملها ومجلس قروي الميمون في محافظة بني سويف، من الساعة 9 مساء غدًا السبت، حتى الساعة 9 صباح الأحد، لأعمال صيانة بمحطة مياه «أشمنت» بمركز ناصر، لاستكمال أعمال إصلاح على خط 800 ملي GR خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة.

مواعيد ومناطق انقطاع المياه في محافظة بني سويف

ومن المقرر انقطاع المياه عن مدينة ناصر بالكامل ومجلس قروي الميمون، وذلك من الساعة التاسعة مساء غدًا السبت، حتى التاسعة صباح الجمعة، لمدة 12 ساعة.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أعمال الصيانة اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب وفي إطار رفع الخدمة بتلك المحطات.