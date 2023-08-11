قافلة طبية للكشف عن أهالي قرية دروة في المنوفية

تنطلق غدا السبت قافلة طبية مجانية بقرية دروة مركز أشمون في محافظة المنوفية، في إطار القوافل العلاجية التي تنظمها مديرية الصحة بالمحافظة وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة.

قافلة طبية مجانية في مركز أشمون بالمنوفية

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة الطبية في قرية دروة تبدأ من صباح غدا السبت وتستمر لمدة يومين، مشيرة إلى أن القافلة تضم التخصصات الطبية المختلفة، وتحت رعاية محافظ المنوفية ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

التخصصات الطبية في القافلة المجانية بالمنوفية

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة المجانية تضم تخصصات، باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة، وندوات تثقيفية، وكشف عشوائي للضغط والسكر، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة، مؤكدة أنه يتم تحويل بعض المرضى التي تستدعى حالتهم متابعة إلى المستشفيات الحكومية.

وأوضحت أن القافلة الطبية تضم عدد من الكوادر الطبية المتخصصة والمميزة في المجالات الطبية المختلفة، مشيرة إلى أن القوافل تقام ضمن مبادرة 100 يوم صحة، بهدف الوصول إلى جميع أهالي القرى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتوفير العلاج مجانا.