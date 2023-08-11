«ستايل توك» يعرض حلقة خاصة من داخل أكبر «فاشون شو» للمصمم مايكل سينكو بمهرجان العلمين

يقدم برنامج «ستايل توك»، حلقة خاصة من داخل أكبر «فاشون شو» للمصمم العالمي مايكل سينكو، على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

الحلقة تقدمها الإعلامية شيرين حمدي، وتذاع الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة ON.

وكان المصمم العالمي، مايكل سينكو، قد عرض أمس «فاشون شو»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، واستعرض عددا من «الموديلز» أزياء المصمم العالمي، وجاءت مستوحاة من الحياة المصرية والتراث المصري.