رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«ستايل توك» يعرض حلقة خاصة من داخل أكبر «فاشون شو» للمصمم مايكل سينكو بمهرجان العلمين

كتب:

محمد عزالدين
10:40 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
أكبر فاشون شو للمصمم العالمي مايكل سينكو

أكبر فاشون شو للمصمم العالمي مايكل سينكو

يقدم برنامج «ستايل توك»، حلقة خاصة من داخل أكبر «فاشون شو» للمصمم العالمي مايكل سينكو، على هامش مهرجان العلمين الجديدة.

الحلقة تقدمها الإعلامية شيرين حمدي، وتذاع الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة ON.

وكان المصمم العالمي، مايكل سينكو، قد عرض أمس «فاشون شو»، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، واستعرض عددا من «الموديلز» أزياء المصمم العالمي، وجاءت مستوحاة من الحياة المصرية والتراث المصري.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم يكرم أوائل الثانوية العامة في العلمين الجديدة

حفل كورال مركز تنمية المواهب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.. بث مباشر

حكيم يجري بروفتين قبل إحياء حفله بمهرجان العلمين الجديدة

رامي عياش: أدعم زوجتي خلال مشاركتها في «فاشون شو» بمهرجان العلمين الجديدة

مصمم أزياء عالمي: العلمين الجديدة هي الوجهة السياحية المستقبلية

وصول فرقة مسار إجباري إلى العلمين الجديدة لإحياء حفلها مع رضا البحراوي ومسلم
بقلم محمد عزالدين