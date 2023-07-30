«العالم علمين».. حلقة استثنائية من «صاحبة السعادة» في فعاليات الأسبوع الثاني من المهرجان

فى حلقة استثنائية من نوعها، أشركت الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس جمهور مدينة العلمين الجديدة فى تصوير إحدى حلقات برنامجها الشهير «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية dmc، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثانى من مهرجان العلمين الجديدة، الذى من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

إسعاد يونس: فخورة بوجودى فى العلمين «بلد جميلة معمولة بحرفة وروقان.. والبرنامج إحدى أذرع الشركة المتحدة لتنشيط القوة الناعمة»

وكشفت «يونس» خلال مقدمة حلقتها التى تابعها بصورة حية من «سمارت المسرح الكبير» آلاف من عشاقها، أنها المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً، التى تقدم فيها حلقة تليفزيونية أمام عدد حافل من الجماهير، مقدّمة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدورها فى حماية التراث الفنى، ورعايتها برنامج «صاحبة السعادة»، الذى يعد أحد أذرع الشركة لتنشيط القوة الناعمة.

وأعربت إسعاد يونس عن فخرها بوجودها فى مدينة العلمين الجديدة، قائلة: «رأيت معكم بلد جميلة، معمولة بحرفة وروقان، ولها روح جميلة، الأمن يحيطنا من جميع الاتجاهات، وفيها تشعر أن رئتك تستنشق أكسجين ناقى، والمياه صافية، فنحن فى مهرجان مدينة سياحية فنية حضارية عظيم».

واستضافت الإعلامية المصرية فى فقرتها الأولى من الحلقة فرقة «أيامنا الحلوة»، التى كانت سبباً فى شهرتهم وذيع صيتهم طوال الفترة الماضية، حيث كانت قد تبنّت موهبتهم منذ انطلاق برنامج «صاحبة السعادة»، واحتفلت خلال الحلقة التى صورت بمدينة العلمين بمرور 20 عاماً على تأسيس الفرقة، التى يقودها المايسترو محمد عثمان.

فاجأت إسعاد يونس الحاضرين بمشاركتها بالغناء مع الفرقة حينما قامت بغناء تتر مسلسل «بكيزة وزغلول»، الذى قامت ببطولته برفقة الفنانة الراحلة سهير البابلى، والذى تعالت معه صيحات الحاضرين، وعقب انتهاء «يونس» من الغناء، قدّمت الفرقة عدداً كبيراً من أهم وأشهر الأغنيات التراثية، منها «على رمش عيونها» لوديع الصافى، و«طب وانا مالى» لوردة الجزائرية، و«على الرملة» لمحمد رشدى، و«كابوريا» لأحمد زكى، وتتر مسلسل «هو وهى» لأحمد زكى وسعاد حسنى، وتتر مسلسل «بوابة الحلوانى» لعلى الحجار، و«سهر الليالى» للفنانة فيروز، وميدلى لأغنيات التسعينات، واختتمت الفقرة بتقديم ميدلى لأشهر أغنيات الإعلانات التليفزيونية.

وشهدت الفقرة الثانية من الحلقة، ظهور الساحر العالمى «كريس المصرى»، الذى انبهر الحاضرون بخفة يده، وقدرته على التلاعب وتقديم العروض التشويقية، التى استعان فيها أيضاً بالفنان عصام السقا، الذى كان موجوداً ضمن صفوف الحاضرين أثناء تصوير الحلقة، وقام بممارسة ألعاب السحر عليه، ومن المقرر أن تُعرض الحلقة عقب مونتاجها على قناة «dmc» خلال الفترة المقبلة.