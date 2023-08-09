برأس روبوت.. طالبة فنون الإسكندرية تصمم جدارية عن الذكاء الاصطناعي

بطريقة إبداعية تمكنت منة الله أحمد عبد الفتاح، خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، من التعبير عن رؤيتها للذكاء الاصطناعي عبر جدارية فنية بمساحة 150 في 130 سنتيمترا، خصصتها لتساهم في تجميل سنترال We بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، عبر خامة الفسيفساء.

الفنانة الصغيرة قدمت جدارية فنية تضمنت تصميما متزنا، واستخدمت فيه بعض العناصر الإلكترونية تمثلت في عين الرؤية المستقبلية أسفل المشروع، وفي المنتصف تواجدت يد روبوت تشير عليها وصفاً للمستقبل.

تفاصيل جدارية الذكاء الاصطناعي

«كمان استخدمت رأس الروبوت بالحجم الأكبر ف المشروع بداخلها بعض العناصر علشان أوصف أد إيه ممكن نخزن بيانات بداخله واستخدمت بعض الخطوط الإلكترونية في الخلفيه امتداداً للتصميم» هكذا تصف الطالبة مشروعها.

وأضافت عبد الفتاح خلال حديثها لـ«الوطن»، أن مشروعها استغرق قرابة 3 أشهر مستخدمة تقنية الفسيفساء عبر خامات متعددة متمثلة في: «أوبالين وأزملت خزفى وأزملت زجاجي».

وأشارت إلى أن فلسفة العمل تمثلت في إن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن حاضرنا ومستقبلنا، مع التسارع الشديد الذي يشهده العالم مؤخرا في مجال التطور التكنولوجي فأصبحت التكنولوجيا بمفهومها العابر مكونًا أساسيًا في قياس مدى تطور المجتمعات وتقدمها.

سبب اختيارها للذكاء الاصطناعي

وأكدت أن اختيارها لهذا المشروع نتيجة لما يمثله الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن من دور كبير في الحياة اليومية، كونه يؤثر على جميع جوانب الحياة فى المنازل والمدارس وأماكن العمل ودور السينما والمعارض الفنية وعلى الانترنت بالأخص.