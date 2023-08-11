يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات تنسيق كليات العلوم في الجامعات الحكومية 2023، خاصة مع اقتراب بدء المرحلة الثانية من التنسيق لشعبة العلمي سواء علمي علوم أو علمي رياضة، والأدبي، بعد انتهاء مرحلة التنسيق الأولى.

مؤشرات تنسيق كليات العلوم في الجامعات الحكومية 2023

وأعلنت وزارة التعليم في بيان لها نتيجة الثانوية العامة التي جاءت مقاربة للعام الماضي، ومؤشرات الدرجات جاء مشابها للعام الماضي مما يجعل تنسيق هذا العام مشابه للعام الماضي.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها نتيجة تنسيق كلية العلوم للشعبة العلمية العامة الماضي والتي من المتوقع أن تكون موشرات كليات العلوم في الجامعات الحكومية هذا العام مشابه للعام الماضي كالآتي:

- كلية العلوم جامعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 303 درجة

- كلية العلوم جامعة الزقازيق رياضة 302 درجة

- كلية العلوم جامعة طنطا رياضة 302 درجة

- كلية العلوم جامعة كفر الشيخ رياضة 301 درجة

- كلية العلوم جامعة بنها رياضة 301 درجة

- كلية العلوم جامعة حلوان رياضة 299 درجة

- كلية العلوم جامعة دمياط رياضة 298 درجة

- كلية العلوم جامعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 درجة

- كلية العلوم جامعة بورسعيد رياضة 297 درجة

- كلية العلوم جامعة الفيوم رياضة 296 درجة

- كلية العلوم جامعة السويس رياضة 296 درجة

- كلية العلوم جامعة بني سويف رياضة 295 درجة

- كلية العلوم جامعة أسوان رياضة 295 درجة

- كلية العلوم جامعة أسيوط رياضة 291 درجة

- كلية العلوم جامعة المنيا رياضة 291 درجة

- كلية العلوم جامعة جنوب الوادي رياضة 290 درجة

- كلية العلوم جامعة العريش رياضة 290 درجة

- كلية العلوم جامعة الوادي الجديد رياضة 290 درجة

- كلية العلوم جامعة سوهاج رياضة 289 درجة

- كلية العلوم جامعة بنات عين شمس رياضة 289 درجة.