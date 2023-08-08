قرار مفاجئ من كهربا بشأن سداد غرامة الزمالك

استقر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، على موعد دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، إذ يوجع مبلغ الغرامة في حساب القلعة البيضاء البنكي، في الأسبوع الأخير من المهلة الجديدة التي منحها له الاتحاد الدولي «فيفا» للتسديد.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ«الوطن سبورت»، إن كهربا استقر على دفع الغرامة في الأسبوع الأخير من المهلة المحددة لدفع الغرامة، والتي تنتهي يوم 7 أكتوبر المقبل.

واقترب كهربا من جمع قيمة الغرامة الموقعة عليه بعد مساهمة عدد من رجال الأعمال، إضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية خلال الأيام الماضية.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قررت مساء أمس، منح محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، مهلة جديدة لسداد الغرامة المالية الموقعة عليه لنادي الزمالك، على أن يكون أمام اللاعب مهلة شهر لسداد غرامة ألف فرنك لـ«فيفا»، وشهرين لغرامة النادي الأبيض.

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم منحت كهربا مهلة جديدة لمدة شهرين لسداد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير».