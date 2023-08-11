سفير روسيا في لندن: أوكرانيا خسرت 46 ألف جندي خلال شهرين

قال أندريه كيلين، سفير روسيا في لندن، إنه منذ ما يقارب الشهرين وبضغوط من الغرب، قرر الأوكرانيون إجراء هجوم مضاد على المواقع الروسية، والذي كان معولاً عليه أن يلحق الهزيمة بالقوات الروسية، ومنذ ذلك الحين القوات الأوكرانية تتلقى خسائر فادحة، ويمكن ذكر هذه الخسائر لاحقا.

القوات الأوكرانية لم تحقق أي تقدم

وأضاف «كيلين»، خلال لقاء ببرنامج «لقاء خاص» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامية جومانة هاشم، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي تقدم نهائي في الهجوم المضاد، بل تسبب في تدمير بعض القرى.

وأشار إلى أنه يمكن تعداد الخسائر الأوكرانية بـ 700 إلى 800 شخص يوميا، كما تكبدوا خسائر كبيرة خلال شهرين يمكن تقديرها بـ 46 ألف جندي، وهذا يعتبر رقماً هائلاً.

تدمير المعدات العسكرية

وتابع: «لاحظنا أنه لا تقدم عملي قد تحقق للقوات الأوكرانية في الهجوم المضاد، وفي المقابل تدمرت عمليا كمية هائلة من المعدات العسكرية الأوكرانية على يد القوات الروسية بجانب 30% من المعدات التي زود بها الغرب أوكرانيا».