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مصرع 7 نتيجة انهيار مسجد على مئات المصلين في نيجيريا (صور)

كتب:

حسن رمضان
04:56 ص | السبت 12 أغسطس 2023
انهيار مسجد في نيجيريا

انهيار مسجد في نيجيريا

شهدت نيجيريا، حادث انهيار مسجد شمال البلاد، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وأصيب آخرون، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام. 

وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، بسبب تطبيق اللوائح بشكل سيئ، إذ قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن غالبًا مواد البناء دون المستوى المطلوب. 

وقال عبد الله قواربي المتحدث باسم مجلس مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا، إن الحادث وقع أثناء أداء مئات المصلين صلاة العصر في المسجد المركزي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

  

قالت وسائل إعلام نيجيرية، إن الضحايا كانوا يؤدون صلاة العصر حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي «02:00 ظهرا بتوقيت القاهرة»عندما وقع الحادث. 

 

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