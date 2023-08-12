مصرع 7 نتيجة انهيار مسجد على مئات المصلين في نيجيريا (صور)

شهدت نيجيريا، حادث انهيار مسجد شمال البلاد، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وأصيب آخرون، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، بسبب تطبيق اللوائح بشكل سيئ، إذ قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن غالبًا مواد البناء دون المستوى المطلوب.

وقال عبد الله قواربي المتحدث باسم مجلس مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا، إن الحادث وقع أثناء أداء مئات المصلين صلاة العصر في المسجد المركزي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

VIDEO: 5 Dead, 7 Injured As Zaria Central Mosque Collapses On Worshipers https://t.co/ltPymXOxSN pic.twitter.com/hEj8QsYFi5 — LEADERSHIP NEWS (@LeadershipNGA) August 11, 2023

قالت وسائل إعلام نيجيرية، إن الضحايا كانوا يؤدون صلاة العصر حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي «02:00 ظهرا بتوقيت القاهرة»عندما وقع الحادث.