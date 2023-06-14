مصرع أكثر من 100 شخص بغرق قارب أثناء حفل زفاف في نيجيريا (فيديو)

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم نتيجة غرق قارب في نهر في نيجيريا كان ينقل عائلات عائدة من حفل زفاف، وفق ما أفادت الشرطة النيجيرية والسلطات المحلية.

103 وفيات على الأقل

من جانبها قالت شرطة ولاية كوارا في نيجيريا حيث وقع الحادث إنّ القارب النهري كان ينقل الركاب من ولاية النيجر المجاورة، دون إعطاء تفاصيل عن سبب غرقه.

من جهته، صرح أوكاسانمي أجايي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا لوكالة فرانس برس «حتى الآن هناك 103 وفيات في حادث القارب بينما تم إنقاذ 100 شخص آخرين».

البحث عن مفقودين مستمر

وأضاف أجايي «لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية ما يعني أنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى».

فيما قال مكتب حاكم ولاية كوارا في نيجيريا إن الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف في ولاية النيجر إلى منطقة باتيجي في كوارا.