نيجيريا تتسبب في أزمة انقطاع الكهرباء بالنيجر.. ما السبب؟

بدأت نيجيريا الواقعة في غرب قارة إفريقيا قطع الكهرباء في جارتها دولة النيجر بعد استيلاء مجموعة مسلحة على الحكم فيها نهاية يوليو الماضي، وجاء هذا الانقطاع بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الإفريقي احتمالية استخدام قوات «إيكواس» العسكرية التابعة للاتحاد لدخول النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم مرة أخرى إلى الحكم.

نيجيريا والنيجر وانقطاع الكهرباء

وذكرت شركة كهرباء النيجر «نيجيليك» إن نقص الطاقة يرجع إلى قطع نيجيريا إمدادات الطاقة عن جارتها في ظل فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» على النيجير، ولم تشر العقوبات إلى إمدادات الكهرباء، وجاء قطع الكهرباء بعد عقد دفاع وزراء منطقة الإيكواس في نيجريا من أجل النقاش للتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى الحكم مرة أخرى.

نيجيريا وانقطاع الكهرباء بسبب أزمة سياسية في النيجر

وتعتمد النيجر على نحو 70% من الكهرباء على نيجيريا جارتها أحد أكبر مصدري البترول في العالم، ورفضت الشركة الرئيسية في البلاد التعليق على أزمة انقطاع الكهربائي في النيجر في الوقت الذي ذكر مصدر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن قطع الكهرباء في النيجر جاء بتوجيه رئاسي من نيجيريا، رفضا لتعطيل العمل بالدستور وتنصيب الجنرال تياني رئيس الحرس الرئاسي حاكما للبلاد بدلا من محمد بازوم، وتطبق حاليا نيجريا سياسة توفير الكهرباء لمدة ساعة في مدينة نيامي عاصمة النيجر مقابل قطعها في 5 ساعات.