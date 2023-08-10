 رئيس نيجيريا يندد بأحداث النيجر: ندعم عودة الرئيس بازوم والحكومة المنتخبة

قال بولا تينوبو، رئيس نيجيريا، إن بلاده تدعم عودة رئيس النيجر، محمد بازوم، إلى السلطة، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري بقيادة قائد الحرس الوطني، في وقت هددت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المنتخب في النيجر.

القمة الاستثنائية لقادة إيكواس

وأضاف رئيس نيجيريا، خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية لقادة «إيكواس» بشأن النيجر المنعقدة في أبوجا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية يهدف لبحث إعادة الحكومة الانتقالية والنظام الدستوري في النيجر.

وتابع أن قادة المجموعة الاقتصادية بذلوا جهوداً كبيرة لحل الأزمة في النيجر، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ومن ثم، فقد أكدت ليبيا والجزائر رغبتهما في حل الأزمة، مشيراً إلى أن القمة تتيح فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز بشأن النيجر.

ولفت «تينوبو» إلى أن القمة تولي أهمية كبيرة للشعب من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لافتًا إلى أنه يتم بحث كل السبل من أجل ضمان عودة الحكم الديمقراطي، وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية في البلاد.