فتح باب التحويل لكليات جامعة حلوان للعام الجامعي 2023-2024.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة فتح باب التحويل لكليات جامعة حلوان، وحددت الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2023-2024 والتي ترفع على موقع التحويلات المركزي للجامعة على شبكة الإنترنت «http://app2.helwan.edu.eg/Transfer »

بالنسبة لطلاب السنوات السابقة :-

- يجب أن يكون الطالب مستوفيا الحد الأدنى للقبول بالكلية المطلوب التحويل إليها «سنة حصوله على الشهادة الثانوية» وشروط التوزيع الجغرافي للجامعة «القاهرة - الجيزة».

- رفع الأوراق الآتية على موقع التحويلات المركزي http://app2.helwan.edu.eg/Transfer من خلال الكمبيوتر مع مراعاة كتابة الرقم القومي للطالب باللغة الإنجليزية عند الدخول الموقع.

1» صورة شهادة «الثانوية العامة – الثانوية المعادلة» من الكلية /المعهد المقيد بها الطالب.

2» أصل بيان حالة من الكلية / المعهد المقيد به الطالب موضحًا به تتدرج السنوات الدراسية.

3» أصل شهادة حسن سير وسلوك للطالب من الكلية أو المعهد المقيد به.

4» صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

رسوم التحويل للطلاب

- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية عامة مصرية 250 جنيهًا.

- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية معادلة 400 جنيه.

ويستثنى الطلاب الراغبين في التحويل من شرط التوزيع الجغرافي في الحالتين التاليتين:-

أ‌- حالات النقل الإداري الحكومي:-

التقدم بما يثبت نقل عمل ولي أمر الطالب «حكومي فقط» مرفقاً به «عقد الإيجار أو ما يثبت إقامته – إيصال كهرباء / مياه باسم ولي الأمر»، إضافة إلى الأوراق السابقة.

ب‌- حالات الزواج:-

الطالبات اللاتي تزوجن بعد تقدمهن لامتحان الثانوية العامة على أن يتقدمن بقسيمة الزواج وبطاقة الزوج وإيصال كهرباء / مياه / غاز طبيعي.

ثانيا:- الطلاب المفصولين لاستنفاذ مرات الرسوب:-

أ‌- تقبل الجامعة الطلاب المفصولين من كليات داخل الجامعة فقط على أحد كليات الانتساب «التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الحقوق» غير المناظرة للكلية المفصول منها، ويظل الطالب مقيدًا وفقا لنظام الانتساب طوال سنوات دراسته بالكلية.

ب‌- تقبل الجامعة الطلاب المفصولين من كليات جامعة الأزهر بكلية الحقوق «فقط» بالجامعة ماعدا المفصولين من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر «على اعتبار أنها كلية مناظرة لكلية الحقوق».

ترفع الأوراق الآتية على موقع التحويلات المركزي http://app2.helwan.edu.eg/Transfer

1- أصـل شهادة «الثانوية العامة – الثانوية المعادلة - الثانوية الأزهرية» بصيغة jpg.

2- أصل شهادة الفصل من الكلية المفصول منها الطالب، موضحا بها تتدرج السنوات الدراسية.

3- أصل شهادة حسن سير وسلوك من الكلية المفصول منها الطالب.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

رسوم التحويل:

- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية عامة مصرية أو أزهرية 250 جنيهًا.

- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية معادلة 400 جنيه.