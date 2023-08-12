واصل سعر الدولار اليوم السبت 12-8-2023 في البنوك المصرية، استقراره مقابل الجنيه المصري، منذ آخر تحديث للبنوك قبل العطلة الأسبوعية، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي المصري للبيع 30.93 جنيه، و30.84 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدولار في البنوك المختلفة حسب آخر تحديث لأسعار العملات في مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت للبيع 30.93 جنيه، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم السبت للبيع 30.85 جنيه، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

يبلغ سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم السبت في بنك القاهرة بلغ 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم السبت في بنك أبوظبي الإسلامي للبيع سجل 30.95 جنيه، ونحو 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB، للبيع سجل 30.95 جنيه، ونحو 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم السبت في بنك الإسكندرية سجل للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.85 جنيه.