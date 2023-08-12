مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2023 بالمحافظات.. بترول وإلكترونية وطاقة

تحتل كلية الهندسة بمختلف تخصصاتها ما بين هندسة البترول والهندسة الإلكترونية وهندسة الطاقة صدارة قائمة الكليات لطلاب علمي رياضة في الثانوية العامة، وتحصل على أعلى تنسيق باعتبارها من أحلام المستقبل لهم.

يقبل على الالتحاق بكلية الهندسة طلاب القسم العلمي شعبة الرياضة بالثانوية العامة 2023، بعد أن انطلق تنسيق الثانوية العامة 2023 بالحد الأدنى لشعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

تنسيق كلية الهندسة 2023

وتنشر «الوطن» لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها المؤشرات الأولية للحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة 2023، طبقا للتحليل الإحصائي للمجمع التكراري لنتيجة الثانوية العامة، بمختلف التخصصات الهندسية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.

- تنسيق كلية الهندسة 83.9%.

- تنسيق هندسة البترول 94.1%.

- تنسيق كلية هندسة الطاقة 83.65%.

- تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 83.41%.

تنسيق الثانوية العامة 2023

ويختلف تنسيق كلية الهندسة من جامعة لأخرى، اختلافا طفيفا بالدرجات، وقد جاء تنسيق كلية الهندسة 2022 كالتالي:

- تنسيق كلية الهندسة جامعة القاهرة 366 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة 366 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة دمياط 362 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة قناة السويس 362 درجة.

- تنسيق كلية هندسة بجامعة عين شمس 361 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة بور سعيد 359 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة طنطا 358 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ 355 درجة درجة.

- تنسيق كلبة الهندسة بجامعة المنوفية 354 درجة.

- تنسيق كلية هندسة إلكترونية بجامعة المنوفية 354 درجة، وهي الكلية الوحيدة بمصر.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة دمنهور 354 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 353 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة بنها 353 درجة.

- تنسيق كلية هندسة بجامعة السويس 352 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة حلوان 350 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة سوهاج 350 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة الفيوم 348 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة أسوان 347 درجة.

- تنسيق كلية هندسة بجامعة بني سويف 346 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة المنيا 345 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة أسيوط 344 درجة.

- تنسيق كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي 344 درجة.

- تنسيق هندسة الطاقة بجامعة أسوان 343 درجة وهي الكلية الوحيدة في مصر.