توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة المرحلة الثانية 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية، تشغل الملايين، انتظارا للإعلان الرسمي، إذ يأمل الطلاب قسم علمي رياضة الحاصلين على مجاميع وقفت على حدود المرحلة الأولى، أن يلحقوا بكليات متميزة يتبقى بها أماكن شاغرة.

توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة المرحلة الثانية

بحسب تنسيق المرحلة الثانية الخاص باختيار الكليات لعام 2022، فإن المؤشرات تدل على أن هناك كليات سيحلق بها الطلاب شعبة علمي رياضة بالمرحلة الثانية لمكتب التنسيق لعام 2023، وهي:

- كلية التكنولوجيا والتنمية

- الإعلام للشعبة العلمية

- كلية الخدمة الاجتماعية

- الحقوق إنجليزي

- كلية الحقوق

- كلية التجارة

- كلية التربية

- كلية الآداب

- دار علوم

- كلية الفنون الجميلة

- كلية تربية نوعية

- كلية الزراعة