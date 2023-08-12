جامعة جنوب الوادي الأهلية تحذر من التعامل مع مواقع «كاذبة» للتنسيق

أصدرت جامعة جنوب الوادي الأهلية، بيانا رسميا، حذرت فيه أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، بجميع برامجها، من سداد أو تحويل رسوم تحت أي مسمى أو وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو باليد، بداعي حجز الطالب لمقعده بالجامعة.

سداد رسوم جامعة جنوب الوادي الأهلية

وذكرت الجامعة في بيانها، أن سداد الرسوم بجامعة جنوب الوادي الأهلية يتم بعد الترشح الفعلي للطالب، وتسليم ملف أوراقه أو بإذن دفع مسبق يستلمه الطالب من مقر الجامعة، وهي أمور متبعة في جميع الجامعات الأهلية في مصر.

وأشارت جامعة جنوب الوادي الأهلية، إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وجود مواقع كاذبة تدعي إمكانيتها على حجز مكان للطالب بالجامعة مقابل مادي يُسدد عبر تحويل بنكي إلكتروني أو فوداوفون كاش، وهذا غير صحيح.

تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

وأكدت الجامعة أن تنسيق جامعة جنوب الوادي الأهلية لم يُفتح حتى اللحظة، وأن موعد افتتاح موقع تنسيق جامعة جنوب الوادي سيكون مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق الجامعات للمرحلة الأولى 2023، وأن عمليات دفع مصروفات الطالب عقب إعلان قبوله في الجامعة.

وأهاب البيان بجميع الطلاب وأولياء الأمور بتوخي الحذر، واتباع القنوات الرسمية للتنسيق في جامعة جنوب الوادي الأهلية.