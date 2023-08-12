«الزراعة» ترسل قوافل بحثية للزراعات لتقديم الإرشادات للوقاية من الآفات

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية حملة متابعة ميدانية في محافظات دلتا وصعيد مصر لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وامدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة التي تساعدهم على الحصول على محصول جيد وذو جودة عالية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد إن وقاية النباتات حريص على تفقد حقول الزراعات الصيفية مثل الذرة والقطن والأرز ودوار الشمس فضلاً عن مزارع النخيل والخوخ والمانجو والموز للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات خاصة خلال هذه الفترات التي تشهد تغيرا ملحوظا في المناخ و متابعة سلوك الآفات المختلفة مع هذه التغيرات.

أضاف أنَّ باحثي المعهد في الإسكندرية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج ومرسى مطروح والوادي الجديد يقومون بعمل حملات مكثفة للاستماع للمزارعين والتوعية وإعطاء أهم الإرشادات والتوصيات للوصول بالمحصول لبر الأمان والتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات عليها.

وأكّد «عبدالمجيد» أنَّه تمّ فحص زراعات الذرة للوقف على حالة الإصابة بدودة الحشد الخريفية وتم تعريف المزارعين بها وسلوكها وتأثيرها والتوصية برش الحقول المصابة بالمبيدات الموصي بها وتوعية المزارعين بكيفية مكافحتها في بداية الإصابة، مشيرًا إلى أنَّ محصول الذرة يعتبر أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل فاتورة الاستيراد.

تجدر الإشارة إلى متابعة باحثو المعهد لزراعات المانجو وشرح أهم سبل الوقاية والمكافحة للأفات التي تصيبها وأهم العمليات الزراعية التي يجب إتباعها للحد من مرض العفن الهبابي الذي يسبب خسائر في المحصول.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة لحماية المحاصيل الصيفية من مخاطر تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة