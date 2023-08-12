إصابة 4 أشخاص في 3 مشاجرات بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين قطع أوتار اليد وجروح قطعية وسحجات وكدمات بالجسم، في 3 مشاجرات منفصلة بمناطق السلخانة والعدوة وأبشواي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت لاشتباكات باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية والشوم والعصي.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتأمين الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

إصابة أربعيني في مشاجرة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة هلال عبد السيد عبد الله، 48 سنة، ومقيم الكوم الأحمر، بقطع في أوتار اليد اليسرى وجروح قطعية متفرقة، وذلك في مشاجرة مع آخرين بمنطقة السلخانة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة شخص في مشاجرة بالشوم

كما تلقى إخطارًا بإصابة شخص يدعى مصطفى سيد عبد الكريم في مشاجرة بالشوم والعصي بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وجرى السيطرة على المشاجرة، ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

إصابة شخصين في مشاجرة بأبشواي

وأصيب شخصان بطلقات نارية «خرطوش» في مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين بسبب خلافات الجيرة في مركز أبشواي، استخدموا خلالها الأسلحة النارية، وجرى نقل المصابين لمستشفى أبشواي لتقديم الرعاية الطبية.

السيطرة على المشاجرات وضبط طرفيها

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرات الثلاث وضبط طرفيها، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.