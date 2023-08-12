«الأرصاد» تكشف سبب تحسن حالة الطقس: كتل هوائية من أوروبا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد تحسنا ملحوظا، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيبعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت «غانم»، أنه من المتوقع أن يسجل متوسط درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية في الظل، نتيجة التأثر بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، إضافة لمصادر الكتل الهوائية التي يكون معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل هوائية شمالية معتدلة ومنخفضة بدرجات حراراتها بشكل كبير.

تحسن الأحوال الجوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» إلى تحسن كبير في الأحوال الجوية بمعظم المحافظات، مشيرة إلى أن الطقس خلال فترة النهار سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

نسب الرطوبة ودرجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن الكتل الهوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط وبها نسب رطوبة، والتي تجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أعلى من 34 درجة، وكأنها 36 مئوية.