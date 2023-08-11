«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدا.. العظمى بالعلمين الجديدة 30

سجلت درجات الحرارة غدًا سواء العظمى أو المحسوسة استقرارًا نسبيًا وملحوظًا على كافة الأنحاء، إذ من المتوقع أن تصل العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري 34 - 36، وفي السواحل الشمالية 30 -33، جنوب سيناء 39 -41، شمال الصعيد 36 - 38، وجنوب الصعيد 41 -42 درجة مئوية.

الطقس غدا

وتشهد درجات الحرارة غدا تحسنا نسبيا وهو ما يعود بالإيجاب على حالة الطقس إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان الأرصاد الجوية.

وأكد خبراء الأرصاد أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50:60 كم/س وارتفاع الموج 2:5 ـ 3 متر، كما نشط رياح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط «العلمين- الإسكندرية - بليطم - دمياط - بورسعيد، إذ تصل سرعة الرياح لـ 40:50 كم/س وارتفاع الموج بين 2 لـ 2:5 متر.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 33 24.

العاصمة الإدارية 34 24.

أكتوبر 34 23.

بنهــــا 33 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 23.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 24.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

بورسعيد 31 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

شرم الشيخ 38 29.

الإسكندرية 30 23.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

الغردقة 38 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.

بني سويف 36 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 37 23.

سوهاج 38 25.

قنا 39 25.

الأقصر 40 26.

أسوان 41 28.

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 41 28.