مصروفات الدراسة في المعهد العالي للنقد الفني بالقاهرة والإسكندرية

أعلنت أكاديمية الفنون تفاصيل الالتحاق والدراسة بالمعهد العالي للنقد الفني بفرعي الأكاديمية بالهرم والإسكندرية للعام الدراسي 2023- 2024، لطلبة الدراسات العليا من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم المفتوح والقادمين من خارج مصر، موضحة مصروفات الدراسة ومواعيد سحب الملف.

القبول بأكاديمية الفنون

وتقبل أكاديمية الفنون كليات الآداب (لغات - مسرح - إعلام) والفنون الجميلة والتربية والتربية النوعية والموسيقية ودار العلوم والآثار والإعلام واللغات والترجمة أو أي تخصص مشابه في أي جامعة خاصة أو أهلية داخل مصر أو خارجها، للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في النقد الفني (نقد الموسيقى - الباليه - الأدب والمسرح - السينما والتليفزيون - الفن التشكيلي - فلسفة الفن).

كما تقبل الأكاديمية خريجي كليات تجارة وهندسة وطب وحقوق، وفي حالة مؤهل عال في مجال غير الآداب والفنون، يمكن الحصول على دبلوم تخصصي في التذوق الفني، من المعهد العالي للنقد الفني بالقاهرة والإسكندرية، وبالنسبة للقادمين من خارج مصر يتم عمل شهادة معادلة بعد التقديم.

فتح باب القبول لدفعة جديدة

- دبلوم النقد الفني (في كل التخصصات) (تمهيدي ماجستير)

- دبلوم التذوق الفني (في كل التخصصات) (دبلوم منتهي)

- سحب الملفات يبدأ يوم 15 أغسطس وإلى يوم 10 سبتمبر للعام الدراسي 2023- 2024 من مقر المعهد في القاهرة ش خاتم المرسلين - الهرم - بالقرب من محطة مترو أم المصريين، أو مقر الأكاديمية الجديد في إسكندرية: 10 ش ثروت - لوران - المبنى المجاور لفندق 26 يوليو ضباط القوات المسلحة (سان ستيفانو).

مصاريف الدراسة في معهد النقد الفني

- مصاريف سحب ملف التقديم رسومه حوالي 800 جنيه (الدفع بالفيزا).

- مصاريف الدراسة السنوية بالمعهد 1500 جنيه في التيرم.

- مصاريف سنة الماجستير والدكتوراة لا تتعدى 2000 جنيه في السنة (طبقا للائحة).

معهد النقد الفني حكومي تابع لوزارة الثقافة المصرية إداريًا وتنظيميا وعلميا يتبع قوانين ولوائح المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، والدراسة بقسم النقد 4 أيام أسبوعيا بينما التذوق تقريبا يومين فقط حسب ساعات الجدول وستكون الدراسة في المعهد مسائية (من 4 لـ 9 مساءً)

الأوراق المطلوبة

شهادة التخرج - شهادة تقدير الأربع سنوات - صورة البطاقة - شهادة الميلاد - أربع صور شخصية.