أعلنت جامعة السويس، البرامج غير التقليدية التي تقدمها الكليات التابعة للجامعة، ومنها كلية السياسة والاقتصاد، التي تقدم برنامجين، بعد إعلان نتيجة الثانوية العام، وبالتزامن مع أعمال مكتب التنسيق.

تختلف أسعار البرامج غير التقليدية من جامعة لأخرى، ومن كلية إلى أخرى، بحسب الساعات ونوعية الكلية، ووفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لجامعة السويس، من أسعار البرامج غير التقليدية بالجامعة، فإنها أشارت إلى أن سعر دراسة البرامج غير التقليدية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، يكون بحسب عدد الساعات المعتمدة بالأقسام والبرامج لها.

وتضمن إعلان جامعة السويس، أسعار دراسة البرامج غير التقليدية بكلية السياسة والاقتصاد، أنها تسهم في تخريج نوعية متميزة ورفيعة المستوى من الخريجين في مختلف التخصصات العلمية بالكلية، وفقا لمعايير الجودة والتميز الدولية.

أسعار دراسة البرامج غير التقليدية حسب الساعات المعتمدة

أوضحت الكلية في بيان لها، أن أسعار دراسة البرامج غير التقليدية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، تشمل برنامجين، الأول علوم سياسية باللغة الإنجليزية، والثاني اقتصاد باللغة الإنجليزية.

ولفتت إلى أن مصروفات البرامج غير التقليدية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تكون بحسب مدتها وبحسب اللغة، ومدة برنامج الاقتصاد باللغة الإنجليزية 136 ساعة معتمدة، يدفع الطالب متوسط مصروفات خلال الفصل الدراسي الواحد، قدرها 10000 جنيه، وكذلك مدة برنامج العلوم السياسية باللغة الإنجليزية 136 ساعة، يسدد متوسط مصروفات قدرها 10000 جنيه في الفصل الدراسي الواحد.

الدرجات العلمية

أشارت الكلية في بيانها، إلى أنها تمنح درجتي، ماجيستير ودكتوراه فى العلوم السياسية والاقتصاد، بالإضافة إلى منح الدبلومات في العديد من الفروع الخاصة بالعلوم السياسية والاقتصادية، كما تمنح الكلية الدرجات العلمية، درجة البكالوريوس في السياسة والاقتصاد، وتخصص علوم سياسية وتخصص اقتصاد.