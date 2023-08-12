«معلومات الوزراء»: قناة السويس تمتلك أسطولا بحريا من بين الأكفأ في العالم

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الهيئة العامة لقناة السويس تمتلك أسطولًا بحريًا من بين الأكفأ في العالم، للمعاونة في مهام عبور السفن وإجراء التطوير اللازم للمجرى وتنفيذ المشروعات الجديدة.

4 قاطرات بقوة شد 70 طناً

وحدد مركز المعلومات في تقرير له، تفاصيل خطة قناة السويس لتعزيز أسطولها البحري، موضحاً أن الهيئة خططت لإضافة 28 قاطرة لأسطولها، وجرى ضم 4 قاطرات بقوة شد 70 طناً جرى بناؤها بترسانة بورسعيد، و6 قاطرات صغيرة بقوة شد تتراوح ما بين 9 إلى 15 طناً، و6 قاطرات يجري تنفيذها بقوة شد 75 طناً بالتعاون مع ترسانة جوانزو الصينية، ويجري تنفيذ 3 قاطرات ببورسعيد بالتعاون مع الشركة الصينية.

وأضاف المركز، أنه جرى التعاقد على 10 قاطرات بقوة شد 90 طناً على أن يجري تنفيذها مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، وجرى التعاقد على قاطرتين عملاقتين بقوة شد 190 طناً مع ترسانة الإسكندرية.

«مهاب مميش» و«حسين طنطاوي» أكبر كراكتين في الشرق الأوسط

كما جرى ضم الكراكة «مهاب مميش» والكراكة حسين طنطاوي، أكبر كراكتين في الشرق الأوسط وتسهم الكراكتان في الحفاظ على أعماق القناة وتتميزان بالتالي:

- العرض 23 مترا.

- الطول الكلي لكل كراكة 147.4 متر.

- العمق 7.7 متر.

- الغاطس لكل كراكة 5.5 متر.

- الإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال لكل ساعة.