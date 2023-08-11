يسعى بعض الطلاب لدخول المعهد الفني للتمريض جامعة السويس، الذي يكفل الحصول على فرصة عمل، تزامنا مع أعمال مكتب التنسيق الخاص باختيار رغبات الكليات، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وإليك 4 شروط لدخول المعهد الفني للتمريض جامعة السويس والحصول علي فرص العمل.

4 شروط لدخول المعهد الفني للتمريض جامعة السويس والحصول على فرص العمل

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة السويس، فإن المعهد الفني للتمريض جامعة السويس يسعى للريادة والتميز في التعليم الفني التمريضي، لكي يحقق احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية، وتخريج ممرضين مؤهلين بالعلوم والمهارات التمريضية، لتقديم رعاية تمريضية متقدمة.

وأعلنت جامعة السويس، معلومات عن المعهد الفني للتمريض، حيث يمنح المعهد الفني للتمريض جامعة السويس دبلوم المعهد الفني للتمريض.

شروط القبول بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس

ووفقا لإعلان المعهد الفني للتمريض جامعة السويس، فإن هناك 4 شروط لدخول المعهد الفني للتمريض جامعة السويس والحصول علي فرص العمل، حيث يلتزم المعهد بتطبيق القرارات الواردة باللائحة الداخلية الموحدة للمعاهد الفنية للتمريض، حيث يشترط لقبول الطلاب بالمعهد الفني للتمريض الآتي:

1- الحصول على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

2- أن يكون المتقدم قد درس اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

3- التقدم للالتحاق بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، وفق القواعد والنظم التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

4- الطلاب الوافدون يتم قبولهم بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين، ووفق القواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات.

نظام الدراسة بالمعهد الفني للتمريض جامعة السويس

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة السويس، فإن نظام الدراسة بالمعهد الفني للتمريض جامعة السويس كالآتي:

1- مدة الدراسة بالمعهد: عامان أكاديميان، يتبعهما 6 أشهر فترة تدريبية إجبارية امتياز.

2- المقررات الدراسية تشمل العلوم التمريضية، العلوم الطبية، العلوم الإنسانية، بالإضافة إلى مجموعة من المقررات المساندة لها، كما تتم بالمعهد مجموعة من التدريبات العملية، ومن أهمها التدريب العملي في مجال العلوم التمريضية، التي يقوم عليها المعهد في دراسته.

3- لغة الدراسة الأساسية: هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى بعض المواد باللغة العربية.

4- يتيح المعهد للخريج التقديم والالتحاق بكليات التمريض والحصول على درجة البكالوريوس في العلوم التمريضية، وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة بالمجلس الأعلى للجامعات والقواعد الخاصة به.

5- لا يجوز للخريجين مزاولة مهنة التمريض أو الحصول على ترخيص مزاولة المهنة قبل تأدية فترة التدريب الإجباري بنجاح.