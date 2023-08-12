إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب شخصان بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، قرب البوابات، بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت على جانب الطريق.

وتوقفت حركة المروري بصورة جزئية على طريق القاهرة الفيوم، فيما هرعت سيارات الشرطة وقوات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم، قرب بوابات الرسوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وهما علي أنور ميزار، 30 سنة، ومروان خلف، 20 سنة، فيما جرى نقلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، لتشخيص إصاباتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.