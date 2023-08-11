إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة- الفيوم»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، فيما توقفت حركة المرور على الطريق.

وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، لاتخاذ اللازم ونقل المصابين لأقرب مستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس ووجود عدد من المصابين.

أسماء مصابي حادث الفيوم

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 4 أشخاص، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم: عبد الرحمن الشيع (62 سنة)، ومحمود محمد صابر خليفة (36 سنة)، وحازم شعبان (36 سنة)، وحمادة محروس حسين (26 سنة).

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.