أسعار الحديد اليوم السبت 12-8-2023.. «الجيوشي» بـ30 ألف جنيه

يُعتبر الحديد أحد المعادن الهامة والأساسية في العالم، وله دور حيوي في مجالات عديدة مثل البناء، وصناعة السيارات، والصناعات الهندسية، وتحظى صناعة الحديد في مصر بأهمية كبيرة نظرًا للتطور السريع في البنية التحتية والصناعات القائمة في البلاد.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق المصرية، وتشهد أسعار الحديد ثباتًا نسبيًا في الوقت الحالي بسبب تواضع الطلب علي الشراء، كما تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 29400 جنيه إلى 33 ألف جنيه بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت سجلت 32 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 30 الف جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 32135 جنيهًا للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيهًا، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيهًا للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 30 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 31500 جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 30700 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سجل سعر حديد الكومي 30 ألف جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 29400 جنيه للطن، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.