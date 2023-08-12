650 ألف جنيه إيرادات فيلم «البطة الصفرا» في 3 أيام بدور العرض السينمائي

يواصل فيلم «البطة الصفرا» تحقيق إيرادات ضعيفة لليوم الثالث على التوالي في دور العرض السينمائي، حيث حقق أمس الجمعة 219 ألف جنيه، ليتجاوز إجمالي إيرادات الفيلم نصف مليون جنيه خلال تلك الفترة، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوين مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «البطة الصفرا» في أول أيام عرضه بالسينمات الأربعاء الماضي 219 ألف جنيه، وفي ثاني أيام عرضه 212 ألف جنيه، وفي اليوم الثالث 219 ألف جنيه، ليصل الإجمالي لـ650 ألف جنيه.

برومو فيلم «البطة الصفرا»

أحداث فيلم «البطة الصفراء»

وتدور أحداث فيلم «البطة الصفرا» في إطار كوميدي حول دكتور أكاديمي يقوم بعمل بحث ولكنه يتورط مع عصابة إجرامية خطيرة، مما يجعله يقع في العديد من المفارقات الكوميدية، ويجمع في بطولته كلا من غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن «توتا»، وفرح الزاهد، ومن إخراج عصام نصار.