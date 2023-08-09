التفاصيل الكاملة لفيلم «البطة الصفرا» قبل طرحه في السينما اليوم

تستقبل دور العرض فيلم «البطة الصفرا» من بطولة الثنائي غادة عادل ومحمد عبدالرحمن «توتا»، اعتبارًا من اليوم، بعدما احتفل أبطال وصُنّاع العمل بالعرض الخاص، في أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الاثنين.

صُنّاع العمل استعانوا بألعاب على شكل بطة للترويج للفيلم

وشهد العرض الخاص، لفيلم «البطة الصفرا»، حضور عدد من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، وحسن أبو الروس، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وأنوشكا، وعمرو رمزي، فيما استعان صُنّاع العمل بألعاب على شكل بطة للترويج للفيلم.

تفاصيل العمل الفني

ويجسد «توتا» شخصية أستاذ علم نفس منغلق على نفسه اجتماعيًا ويجري بحثًا للحصول على الدكتوراه ولكن الأمر سيكون له علاقة بـ«البطة الصفرا»، ويسعى الجميع لمعرفة من تكون هذه البطة.

وكشف إبرام سمير، عن تفاصيل الشخصية التي يُجسدها داخل الفيلم، موضحًا لـ«الوطن»، «أنا واحد من ضمن أعضاء عصابة البطة الصفرا، التي تدور حولها أحداث الفيلم، كما أن العصابة لها تخصصات، وسأظهر نشال متخصص في السرقة».

«البطة الصفرا» من بطولة غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وأحمد طلعت، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وعمرو رمزي، ويارا عزمي، وأحمد طارق، وإسماعيل فرغلي، ومحمد أنور، وأحمد أمين، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويُشارك فيلم «البطة الصفرا» في موسم أفلام الصيف 2023، لينضم لقائمة الأعمال المعروضة حاليًا، والبالغ عددهم أفلام، وهي: «مطرح مطروح» لـ محمود حميدة وكريم عفيفي، «مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي، و«ع الزيرو» لـ محمد رمضان، و«بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز، و«تاج» لـ تامر حسني، و«البعبع» لـ أمير كرارة، و«مستر إكس» للفنان أحمد فهمي.