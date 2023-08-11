«حياة كريمة» تشارك «الرياضة» في الموسم السادس من مبادرة «Explore you Egypt»

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عن مشاركتها وزارة الشباب والرياضة في نسخة هذا العام من مبادرة «Explore your Egypt» التي تنظمها الشباب والرياضة منذ سنوات طويلة.

مبادرة Explore your Egypt

جاء ذلك في منشور نشرته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أن هذا الموسم هو الموسم السادس للمبادرة، إذ جاء في نص المنشور: «تشارك مبادرة حياة كريمة وزارة الشباب والرياضة في الموسم السادس من مبادرة Explore you Egypt.

أما عن مبادرة مبادرة Explore your Egypt، فهي عبارة عن برنامج ترفيهي تنظمه وزارة الشباب والرياضة منذ سنوات للنشء والشباب من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتهدف تلك المبادرة إلى تعريف الشباب بوطنهم والأماكن السياحية الغلابة التي تتمتع بها محافظات مصر المختلفة، ومن أبرز الأماكن التي يتوجه إليها الشباب المشاركين في البرنامج الترفيهي لوزارة الشباب والرياضة مبادرة Explore your Egypt ، هي مدينة دهب.

اختيار المشاركين بترشيح مشترك بين حياة كريمة والشباب والرياضة

أما عن الشباب المشارك في البرنامج الترفيهي، فأوضحت «حياة كريمة» أنه يتم اختيار الشباب المتميز، وذلك يكون بترشيح من قبل وزارة الشباب والرياضة والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ قالت «حياة كريمة» في منشورها: بيشارك فيه الشباب المتميز من مختلف المحافظات بترشيح مشترك بين الوزارة والمؤسسة.

كما أكدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أن الموسم السادس من مبادرة Explore your Egypt سوف يكون زيارة لمدينة دهب وزيارة أبرز المعالم السياحية هناك، وذلك شامل تكلفة السفر ذهاب وإياب وكذلك تذاكر الزيارة للأماكن السياحية والأثرية هناك.