مصرع شخصين أثناء إصلاح سيارة معطلة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي

شهد الكيلو 95 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حادث سير مروري أدى إلى مصرع شخصين بعد اصطدام سيارة بهما أثناء إنقاذهما سائق سيارة أخرى كانت معطلة، وتم نقل الجثث إلى المشرحة وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اصطدام سيارة بشخصين

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، مصرع شخصين بعد اصطدام سيارة بهما أثناء إنقاذهما سائق سيارة أخرى كانت معطلة، في الكيلو 95 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل الجثث للمشرحة.

نقل الجثث للمشرحة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة، والدفع أيضًا بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات الأولية حول الحادث تبين أن الجثتين لشخصين كانا يحاولان إنقاذ سائق سيارة أخرى تعطلت سيارته، وأثناء ذلك اصطدمت بهما سيارة أخرى ما أسفر عن مصرعهما.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.