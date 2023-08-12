اختصرت المسافة وربطت القرى.. طرق حيوية جديدة في جنوب الشيخ زويد ورفح

تشهد عدة مناطق في جنوب الشيخ زويد ورفح، إنشاء طرق حيوية جديدة هامة، وهي ضمن المشروعات التنموية الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة في سيناء.

قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن»، إن هناك عدة طرق حيوية هامة، تساعد في إتمام المشروع التنموي الكبير الذي تقوم به الحكومة في سيناء، وهي طرق اختصرت المسافات بشكل كبير، بين المدن والقرى والتجمعات السكنية.

الطرق اختصرت المسافة وربطت القرى

وأضاف «عرادة»، أن الطريق الحيوي الكبير الذي تم إنشاؤه من بوابة الشيخ زويد، إلى منطقة العكور، ومنها إلى معبر رفح البري، ومناطق قرى وتجمعات جنوب رفح، ومنطقة رفح الجديدة، اختصر المسافة بشكل كبير، فإن الطريق بين الشيخ زويد ورفح الجنوبي أصبح الآن لا يتعدى 10 دقائق فقط، بعد أن كانت المسافة تزيد عن 45 دقيقة، علاوة على اتساع الطرق الجديدة، وأيضا جرى إنشاء طريق محوري من جنوب قرية الظهير، باتجاه أبو العراج يربط الطريق القادم من جنوب العريش

طرق حيوية كاملة المرافق جنوب المدن في الشيخ زويد ورفح

وقال المهندس أياد أبورياش، رئيس إدارة الشيخ زويد الهندسية لـ«الوطن»، إن الطرق الجديدة تنشأ بأسلوب حضاري مدروس، حيث إن الطريق يشمل 4 حارات، كل حارة 11 مترا، علاوة على وجود جزيرة بين الطرق الأربعة، وبالفعل تنفيذ الصدادات الأسمنتية، لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها، وعمل دور الصرف الصحي، وصناديق التحكم في خطوط الكهرباء والمياه، والفايبر والهاتف الأرضي، وغرف الصرف الصحي ومواسير الغاز الطبيعي.

وأضاف «أبورياش»، أن المنطقة تشهد إعمارا تنمويا غير مسبوق، وشركات المقاولات تستبق الزمن لسرعة إتمام المشروعات التنموية في مناطق الشيخ زويد ورفح.