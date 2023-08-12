تفاصيل إنشاء مدن الجيل الرابع الجديدة بالصعيد.. تنمية شاملة

لم تغفل الدولة المصرية بقيادتها السياسية عن تنمية مدن الصعيد، فحرصت على تقديم كافة سبل الدعم من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع الجديدة، لتقديم حياة جديدة بمستقبل أفضل هناك، وتقدمها مدن الجيل الرابع في الصعيد في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان عن تفاصيل إنشاء مدن الجيل الجيل الرابع الجديدة في الصعيد.

مدينة الأقصر الجديدة

- تقع على بعد 3.5 كيلومتر جنوب شرق مدينة الأقصر.

- تقع على بعد 14 كم من مطار الأقصر الدولي.

- عدد السكان المتوقع للمدينة 200 ألف نسمة.

مدينة بني سويف الجديدة

- تقع على النيل ما بين القاهرة والمنيا.

- تبعد عن القاهرة 124 كم.

- مساحتها الإجمالية 25135.97 فدانا.

- عدد استثمارات المدينة 3674 مليون جنيها.

مدينة النوبارية الجديدة

- تقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي على بعد 79 كم من الإسكندرية.

- المساحة الإجماليية 1816 فدانا.

- عدد إجمالي الوحدات السكنية 11400 وحدة.

- عدد سكان 125 ألف نسمة.

مدينة أسيوط الجديدة

- تقع شرق النيل على طريق القاهرة سوهاج.

- تبعد عن أسيوط بحوالي 18 كم.

- مساحتها الإجمالية 30.2.

- اجمالي الوحدات السكنية 86000 وحدة.

- مستهدف عدد السكان بها يصل إلى 750 ألف نسمة.

مدينة طيبة الجديدة

- مساحتها الإجمالية 9496 فدانا.

- تقع على بعد 14 كم من شمال شرق مدينة الأقصر.

- تبعد 10 كم عن مطار الأقصر الدولي.

- مستهدف أن يصل عدد السكان بها 700 ألف نسمة.

مدينة إخميم الجديدة

- تربط بين سوهاج وسفاجا ومدينة الغردقة وكذا طريق الصحراوي الشرقي في القاهرة أسيوط.

- تقع على بعد 10 كم عن سوهاج.

- مساحتها الإجمالية 9930 فدانا.

- عدد الوحدات السكنية 2432 وحدة سكنية.

- إجمالي الاستثمارات في المدينة 1 مليار جنيه.

أهمية مدن الجيل الرابع

قال الدكتور ياسر شحاتة خبير التنمية المستدامة لـ «الوطن»، إن مدن الجيل الرابع الهدف منها، تحسين جودة الحياة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتلبية احتياجات الحاصر دون المساس بحقوق الأجيال المستقبلية، مؤكدا أن هدفها الأسمى الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، وزيادة الاستثمارت والدخل القومي.