«حماية المستهلك» بسوهاج يعلن طرق استقبال شكاوى الاحتيال في الأوكازيون الصيفي

أعلنت إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، وسائل التواصل معها عبر حملتها التوعوية للمواطنين، بالتزامن مع بدء الأوكازيون الصيفي، ليتمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي مشكلات يتعرضوا لها، أو للرد على استفساراتهم.

وقالت سحر حامد عجاج مدير إدارة حماية المستهلك بسوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، تناشد كل مواطن سوهاجي، يتعرض لاستغلال أو يجد عدم تطبيق فعلي للأوكازيون الصيفى، أو يجد مخزن محتكر للسلع الغذائية أو غيرها، في أي مكان على مستوى المحافظة في 11 مركز تابع، أن يبلغ عنه لإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين.

طرق التواصل بمديرية تموين سوهاج

كشفت «عجاج»، أن حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج حددت عدة طرق للتواصل، منها:

- التقدم ببلاغ رسمي لإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج بمقر الإدارة بحي شرق، بجوار مديرية أمن سوهاج الدور الرابع.

- من خلال موقع الإدارة وصفحات التواصل الاجتماعي للإدارة، التى تحمل عنوان يوميات إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج.

- عبر التواصل الهاتفي على رقم 01065396405.

- من خلال خدمة الواتساب الخاص بالإدارة على الرقم 0124607848.

متابعة البلاغ بسرية

وأوضحت أن شخصية وبيانات المبلغ عن انتهاكات بالأوكازيون الصيفى أو احتكار السلع، ستكون سرية تماما، ولن يتم الإفصاح عنها لأي شخص، وأنه سيتم التحرك فورا فور البلاغ، ومتابعة البلاغ، وتحرير المحضر مع المبلغ.