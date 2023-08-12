إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي على محور الأوتوستراد

شهدت منطقة بين الجبلين بمحور الأوتوستراد، حادث سير مروري، بانقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة شخص بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثل للشفاء، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة بين الجبلين بمحور الأوتوستراد، ما أسفر عن إصابة شخص بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء جسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثل للشفاء.

نقل الجثث للمشرحة

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المُصاب إلى المستشفى، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق.

وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.