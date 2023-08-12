الحبس عامين لمتهم بسرقة حنفيات مياه مسجد في حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بسرقة حنفيات مياه خاصة بأحد المساجد في منطقة حلوان، بالحبس لمدة عامين وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة حنفيات أحد المساجد في حلوان

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بسرقة حنفيات مياه خاصة بأحد المساجد بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقطع فيديو واستغاثة

وكانت الأجهزة الأمنية، كشفت في وقت سابق، ملابسات مقطع فيديو مُتداول على فيس بوك، تضمن استغاثة من إمام مسجد في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد، وتم القبض على المتهم.

القبض على المتهم

وجرى تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتضمّن استغاثة إمام مسجد كائن بمنطقة حلوان في القاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد، فتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مُرتكب الواقعة.

وبعد الانتقال والفحص والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، ويقيم في دائرة القسم، وتبيّن أنّه سرق عددا من المواسير النحاسية الخاصة بتكييفات المسجد، وعدد من حنفيات المياه.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.