إحالة 3 أشخاص للجنايات بتهمة حيازة أسلحة بيضاء في حلوان 

أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية بإحالة 3 أشخاص لمحكمة جنايات القاهرة، متهمين بحيازة أسلحة بيضاء تم ضبطهم خلال حملة أمنية بدائرة قسم شرطة حلوان، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة المحاكمة.

ضبط 3 أشخاص في مشاجرة

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، ضبطت 3 أشخاص في مشاجرة بين العديد من الأشخاص، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم وتبين أن المتهمين هم: «محمد.ع.ح»، و«سعد.ع.س»، و«محمود.أ.م».

العقوبة القانونية للمشاجرة بالأسلحة البيضاء

وقال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني لـ«الوطن» إن المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019، تنص على أن عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص أسلحة بيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.