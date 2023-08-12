إصابة «مبيض محارة» سقط من الطابق الخامس أثناء عمله بالشرقية

شهدت قرية أكياد البحرية بنطاق مركز شرطة فاقوس بالشرقية، إصابة عامل سقط من أعلى سقالة بالطابق الخامس أثناء عمله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

سقوط شاب من أعلى سقالة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس باستقبال الشاب «رضا ص ا ح»، 45 عاما، ويقيم بقرية أكياد مركز فاقوس، مصابا بشبه كسر بالفقرات القطنية بالعمود الفقري، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته واتخاذ الإجراء الأمني ومعرفة الأسباب المؤدية للواقعة، وبيان عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

نقل المصاب لمستشفى فاقوس

ودفعت هيئة الإسعاف بالشرقية بعدد سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصاب إلى مستشفى فاقوس، وجرى تقديم الإسعافات الطبية له، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.