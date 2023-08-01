مقتل 17 عاملا في حادث سقوط رافعة بالهند

استقبلت الهند، أول أيام شهر أغسطس، بحادث سقوط رافعة على مجموعة من العمال في موقع بناء طريق سريع بولاية «ماهاراشترا»، ما أسفر عن مصرع 17 عاملا.

وقالت الشرطة الهندية، إن 5 عمال آخرين، قد يكونوا ما زالوا تحت أنقاض الرافعة المنهارة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت وسائل إعلام هندية بينها قناة «إن دي تي في»، إلى أن العمال كانوا يقومون بالتحكم في رافعة متحركة متخصصة لنقل الأعمدة الفولاذية الكبيرة، مضيفة أن 3 عمال مصابين نقلوا إلى مستشفى قريب.

وأشار مكتب رئيس الوزرء الهندي، مودي، عبر «تويتر»، إلى اتخاذ إجراءات لضمان تقديم المساعدة المناسبة للمتضررين.