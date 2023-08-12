لطلاب الثانوية العامة.. برامج الكليات في الجامعات الأهلية بالدقهلية

يترقب طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية معرفة أنواع البرامج المتواجدة في الكليات بالجامعات الأهلية في محافظة الدقهلية، إذ توجد أكثر من جامعة أهلية في محافظة الدقهلية وتختلف التخصصات بها.

برامج كليات الجامعات الأهلية بالدقهلية

وتستعرض «الوطن» برامج كليات الجامعات الأهلية في محافظة الدقهلية سواء المنصورة الجديدة أو المنصورة الأهلية لطلاب الثانوية العامة.

برامج الكليات بالمنصورة الجديدة

وحددت جامعة المنصورة الجديدة بالدقهلية في بيان لها أنه يوجد العديد من البرامج المتاحة للطلاب والتي جاءت كالآتي:

كلية العلوم

- برنامج الكيمياء الصناعية

- برنامج البيولوجيا الجزيئية

- برنامج علوم الأدلة الجنائية

- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

كلية الطب

برنامج الطب والجراحة

- كلية طب الأسنان:

برنامج طب الأسنان

- كلية علوم الصيدلة

- كلية الصيدلة:

برنامج فارم دي

برنامج صيدلة إكلينيكية

كلية علوم وهندسة المنسوجات

- برنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات

- برنامج هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات

- برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات

- برنامج تصميم المنسوجات والموضة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

- برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي

- برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان

- برنامج تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة

- برنامج تقنيات العلاج التنفسي

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

- برنامج التأهيل الوظيفي

- برنامج تكنولوجيا البصريات

كلية علوم التمريض

برنامج علوم التمريض

برامج كليات المنصورة الأهلية

وأوضحت جامعة المنصورة الأهلية في بيان لها برامج الكليات بها لطلاب الثانوية العامة وهي:

كلية الهندسة

برنامج هندسة البناء والتشييد

برنامج الهندسة الطبية والحيوية

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات

برنامج هندسة الميكاترونيكس

برنامج هندسة العمارة المستدامة

كلية الطب

برنامج طب وجراحة الفم والاسنان

كلية الصيدلة

برنامج الصيدلة الإكلينيكية

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

أوراق التقديم للجامعات الأهلية بالدقهلية

- شهادة الثانوية العامة

- 8 صور شخصية للطالب.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- شهادة الميلاد.

- صور بطاقة الرقم القومي.