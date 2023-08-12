نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف: بدأت التدريب والعمل التطوعي من الجامعة

قالت الدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، إنها بدأت العمل التطوعي منذ أن كانت طالبة جامعية، فقد كانت عضوا في اتحاد طلاب شباب جامعة الأزهر، وتطوعت في الكثير من الجمعيات بعد التخرج، «بعدها أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مبادرة بني سويف بشباب، وهي مبادرة تأهيل وتمكين، وهناك جزء خاص بالمجلس الاستشاري».

عضو مبادرة تأهيل وتمكين عن قرية بياض العرب

وأضاف نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «كنت أحد أعضاء مبادرة تأهيل وتمكين عن قرية بياض العرب، بعدها أثبت كفاءتي، ثم جرى انتدابي من مقر عملي الأصلي للعمل بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سويف، ثم تمت ترقيتي من مساعد متطوع إلى رئيس مجلس ومدينة مركز ومدينة بني سويف، ثم جرى تكليفي بنيابة رئاسة الوحدة المحلية بالمركز والمدينة».

نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف: أحاول تطوير محافظتي

وواصلت نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف «كنا ملتزمين بالأعمال الموكلة إلينا من قبل المحافظة، وأنا أحب أن أكون جزءًا من سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الجمهورية، وبالتالي فقد عملت على أن أكون جزءًا من العمل التنفيذي وأحاول تطوير محافظتي، وعندما حان موعد الفرصة لم أتردد أن أكون جزءً منها».