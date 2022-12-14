سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

تستعرض بوابة الوطن خلال السطور التالية، آخر ما وصل إليه سعر صرف عملة الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، في عددٍ من البنوك الأجنبية والعربية، وفقًا لما نشرته مواقع البنوك خلال التحديثات البنكية بالقطاع المصرفي، اليوم الأربعاء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

- سجل سعر صرف الجنيه الأسترلينى اليوم في البنك المركزي المصري، 30.25 جنيه للشراء، و30.35 جنيه للبيع.

- سجل في بنك الأهلي المصري 30.32 جنيه للشراء، والبيع 30.48 جنيه.

- سعر الشراء للجنيه الإسترليني في بنك مصر، بلغ 30.32جنيه، في حين سجل البيع 30.48 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الأجنبية

- سجل سعر الشراء للجنيه الإسترليني في بنك MIDBANK نحو 30.13 جنيه، في حين سجل البيع 30.64 جنيه.

- سجل في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» سعر 30.11 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.36 جنيه.

- في بنك بلوم عند 30.11 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.33 جنيه.

- في بنك المشرق عند 30.40 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.55 جنيه.

- في المصرف الدولي AIB، بلغ سعره 30.35 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.50 جنيه.

- بنك الكويت الوطني NBK، عند 30.10 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.36 جنيه.

- أبوظبي الإسلامي عند 30.42 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.55 جنيه.

- بنك قطر الوطني QNB اليوم، 30.37 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.55 جنيه.

- في بنك كريدي أجريكول، سجل 30.11 جنيه للشراء، في حين سجل البيع 30.35 جنيه.