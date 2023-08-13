شاب يحول تروسيكل إلى «بيت العو» للألعاب بالسويس.. «تسلية للصغير والكبير»

نفذ شاب بمحافظة السويس فكرة خارج الصندوق، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الكبار والصغار، وتمكن من تحويل تروسيكل خاص به إلى مركز للألعاب المسلية، وأطلق على فكرته مركز «بيت العو»، حيث يجوب الشاب شوارع المحافظة لرسم البسمة على وجوه الصغار والكبار.

حول حلم الطفولة إلى مشروع

التقت «الوطن» أحمد السويسي، صاحب الفكرة، والذي قال إنه يجوب الشوارع بمنطقة الغريب وتحديدًا أمام مسجد الخضر لبيع الألعاب، ويعرفه الكبار والصغار هناك، مضيفًا أنه يهوى الألغاز والألعاب المسلية منذ صغره، لذا فكر في تحويل هوايته إلى مشروع صغير لتحقيق حلمه، واستغل في سبيل ذلك التروسيكل الخاص به لعرض وبيع الألعاب وأطلق عليه اسم بيت العو.

أسعار في متناول الجميع

يتوجه أحمد إلى محافظة القاهرة بشكل أسبوعي لشراء الألعاب الغريبة، ويحرص على اختيارها بعناية لتناسب جميع الأعمار، ويراعي قبل كل ذلك السعر، بحيث يكون في متناول الجميع، ويقوم بعرض بضاعته بمشروعه في منطقة الخضر.

12 ساعة يوميًا في الشارع

أما عن طبيعة العمل، فقال صاحب الفكرة، إنه يخرج من بيته في الثالثة مساءً، ويعود إليه فجر اليوم التالي، حيث يقضي قرابة 12 ساعة بين الأطفال الذين يقبلون عليه لشراء ألعابهم المفضلة، وأضاف أنه عند شراء الطفل لأي لعبة يعمله طريقة عملها الصحيحة، خاصة وأن بعض الألعاب تحتاج إلى خفة يد وذكاء.

ارتفاع الإقبال في المناسبات والأعياد

أنهى أحمد حديثه قائلًا: يصبح الإقبال كبيرًا في المناسبات والأعياد، وخلال إجازات نهاية الأسبوع، وترتفع نسب شراء الألعاب متوسطة السعر والتي يترواح سعرها ما بين 5 إلى 10 جنيهات، مثل «الكوتشينة، العصا».