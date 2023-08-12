تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. إعلان الحدود الدنيا الأسبوع الجاري

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، بالكشف عن الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، يوم الاثنين المقبل، على أن يجري الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2023 والخاصة أيضا في اجتماع المجلس المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري، لوضع الخطوط العريضة لقواعد القبول.

انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أن التوقعات الأولية تشير إلى انخفاض تنسيق الجامعات الأهلية 2023 بعدد من الكليات مقارنة بتنسيق القبول للعام الماضي، وذلك بعد تحليل شرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2023، موضحة أن اللجنة العليا لتنسيق القبول بشأن الجامعات الخاصة والأهلية تواصل حالياً دراسة شرائح مجاميع من أجل حديد الحدود الدنيا للقبول.

اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وتواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات إجراء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

أوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أن عدد الذين سجلوا للاختبارات تخطى 2000 طالب وطالبة من حملة الشهادات العربية والأجنبية الراغبين في أداء الاختبارات.