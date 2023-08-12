إصابة شخصين صدمتهما سيارة ملاكي بالغردقة

أصيب شخصان جنوب مدينة الغردقة، صدمتهما سيارة، اليوم السبت، وتم نقلهما لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة شخصين صدمتهما سيارة في منطقة الكوثر جنوب مدينة الغردقة، وتم إخطار مرفق إسعاف الغردقة ونقلهما إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

أسماء مصابي الحادث

وكشف مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام في تصريحات لـ«الوطن»، إصابة من إبراهيم علي إبراهيم، 48 عاما، ببتر في 3 أصابع باليد اليسرى واشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، كما أصيب محمود خليفة محمد، 35 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وتم عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة وجار عمل اللازم.

إصابة 7 أشخاص في حادث آخر

وكانت مدينة الغردقة شهدت خلال الساعات الماضية، حادث تصادم دراجة نارية مع سيارتين ربع نقل وملاكي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام.