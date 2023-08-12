«صرف صحي القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية بـ3 مواقع

أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، على حصول مواقع ديوان عام الشركة والمعالجة والمزارع بمحطة البركة، والورش والبدالات بسوق السمك على شهادة الأيزو الدولية ISO 45001: 2018 للسلامة والصحة المهنية.

معايير السلامة

وأوضح رئيس صرف القاهرة، أنه تم اعتماد تلك الشهادات بعد مراجعة الجهة المانحة لمعايير السلامة والصحة المهنية بالثلاثة مواقع، مشيراً إلى أن ذلك الاعتماد يعكس مدي اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتفادي أي مخاطر متوقعة داخل مواقع العمل.

وتابع رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبري، أن الشركة لا تدخر جهداً في توفير كافة وسائل الوقاية الشخصية للعاملين ومهمات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المختلفة.

التوعية المائية

كما تواصل شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إطلاق التوعية المائية بين المواطنين في المدارس ومراكز الشباب والتجمعات ودورالعبادة ، والعمل على تنظيم ندوات توعوية بإستمرار خلال اجازة الصيف وإقامة ورش رسم وتلوين للأطفال تهدف إلى الحث على أهمية ترشيد المياه والحفاظ على كل قطرة وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحي مع استمرار التنسيق مع المديريات بمحافظة القاهرة، ومنها تعلىم القاهرة والتركيز على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تضر شبكة الصرف.