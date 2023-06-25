إجراءات السلامة بشاطئ النخيل بعد عودته لاستقبال المصطافين

عاد شاطئ النخيل لاستقبال المصطافين، حيث قررت محافظة الإسكندرية في وقت سابق فتح شاطئ النخيل بـ6 أكتوبر في العجمي غرب الإسكندرية أمام الجمهور في موسم صيف 2023.

كما نفذ مستأجرو الشاطئ اشتراطات الأمان المنصوص عليها في كراسة الشروط التي وضعتها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ وتضم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادا لفتح الشاطئ أمام المصطافين مع بداية الموسم، والذي سيبدأ عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كيفية حماية المصطافين والشواطئ

- شراء العديد من المعدات الخاصة بحماية وتأمين المواطنين على الشاطئ.

- تجهيز 4 «جيتس كي» تجوب البحر.

- التعاقد مع شركة غطس وتوفير 35 غطاسا ومنقذا وعامل إنقاذ.

- شد حبال تحديد مناطق السباحة الآمنة داخل مياه البحر، التي جرى تحديد أماكن الخطورة بها.

- وضع لافتات التحذير منها وتحديد أماكن السباحة المسموح بها، لتأمين المصطافين والعمل على منع الغرق.

ويذكر أن الشاطئ أغلق لمدة 3 سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بسبب زيادة عدد حالات الغرق، وهو ما تم العمل على تلافيه، وتوفير الحماية اللازمة لرواده في الموسم الجديد.

وضع غواصين على حاجز الأمواج

ويعد وضع غواصين على حواجز الأمواج من أهم وسائل الأمان، وعمال الإنقاذ فوق حاجز الأمواج لسرعة تنفيذ أعمال الإنقاذ.

وأوضح حمدي حسيب، مستأجر لشاطئ النخيل في الإسكندرية بتصريح سابق لـ«الوطن»، أنه موجود في الجيتس كي طول الوقت داخل البحر لتأمين المصطافين، وإقامة 4 وحدات إسعاف بطول الشاطئ الذى يعد أطول شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط ويبلغ مساحته 1800 متر.

وقررت اللجنة المختصة المسؤولة عن كل وسائل الأمان لإعادة شاطئ النخيل للحياة بعد أن أطلق عليه شاطئ الموت، عدم تشغيله إلا بعد استيفاء كل قواعد السلامة به، ووسائل الراحة.